Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin en önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), yerel yönetimlere örnek oluyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin en önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), yerel yönetimlere örnek oluyor.

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan BAREM, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) bölümüyle vatandaşlara kapılarını açtı. Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye sosyalleşme imkanı sağlayacak dev merkez, kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Amiri Serkan Bakıroğlu, Yaşlı Birim Amiri Serap Kılıç, Evde Bakım Amiri Bülent Bilgiç ile Engelli Birim Amiri Tahir Tarım’ı OBAM’da ağırladı. Yaman ile birlikte tesisteki birimleri ve odaları gezerek bilgi alışverişinde bulunan misafirler, dev merkezin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini vurguladı. Kendi merkezlerinde eğitim ağırlıklı hizmet sunan heyet, bakım konusunda OBAM yetkililerinden detaylı bilgiler aldı.