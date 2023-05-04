Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıları birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Bardakçı Baba” oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Bardakçı Baba” oyunu ile Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda seyircilerle buluştu. Yazarlığını Yunus Emre Gümüş, yönetmenliğini ise Cafer İlhan’ın yaptığı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sanatçılara çiçek ve katılım belgesi

İzleyicileri kahkahaya boğan oyunun sonunda yönetmen Cafer İlhan’a ve tüm sanatçılara çiçek ve katılım belgesi verildi. Tek perdelik komedi oyunu olan “Bardakçı Baba”, önümüzdeki günlerde de seyircilerle buluşmaya devam edecek. Oyun, 4-5 Mayıs tarihlerinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda saat 20.30’da sahnelenecek. Biletler ücretsiz olarak Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinden temin edilebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Özenle hazırlanan oyunlarımıza tüm Aydınlıları davet ediyorum” dedi.