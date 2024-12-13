Barbaros Mahallesi için hazırlanan yeni yaşam alanında sona yaklaşıldı.

Kocaeli’yi muhtemel depremin etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına birçok noktada devam ediyor. Bu kapsamda, Körfez ilçesindeki Barbaros Mahallesi, "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında Derince Sopalı Mahallesi’ne taşınıyor.

"Yeni yaşam alanı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez Barbaros Mahallesi, Derince Sopalı Mahallesine taşınacak. Projenin 1. etap ihalesinde 534 konut, 40 dükkan ve 1 cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. 1. etap ihalesi kapsamında 24 blok ve bir camiden oluşan projede ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Alanda iskan işlemlerinin tesisi, gayrimenkul satış sözleşmelerinin imzalanması ve hak sahiplerinin kura ile belirlenmesinden sonra projenin sonuna gelinmiş olacak.