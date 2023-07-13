Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nin ana arterlerinden olan 4450. Sokakta yol yenileme çalışmasına başladı.

Çeşitli nedenlerle bozulan yollarda düzenlemeye çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesinin ana arterlerinden biri olan 4450. Sokakta bulunan yolu yeniliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların talebi olan sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut yol kazılarak yerine kilit parke taş döşenecek. Yol düzenleme çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam edeceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Barbaros Mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun kullandığı sokaklardan biri olan 4450 Sokakta mevcut yol çeşitli nedenlerle artık bozulmuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına başladı. Mevcut yol kazılarak parke taşı döşenecek. Yapılan çalışma neticesinde vatandaşlarımız daha konforlu bir Yunusemre’de yaşayacak.” Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalarından dolayı Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.