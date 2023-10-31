MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde DSİ’ye ait sulama kanalında 2 kilometrelik temizlik çalışması yapıyor. Sulama kanalının geçtiği diğer mahallelerde de temizlik çalışması devam edecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, DSİ’ye ait sulama ve kurutma kanallarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nden geçen sulama kanalında 2 kilometrelik temizlik işi gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla birlikte olabilecek bir yağışta taşkın riskine karşı önlem alınıyor.

“Sulama kanalında yapılan çalışma çok önemli

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, “Mahallemizde bulunan DSİ’ye ait olan sulama kanalında yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışmasıyla birlikte kanal yatağındaki suyun akışı da sağlıklı hale getirilecek. Vatandaşlarımız da sulama kanalını çöplük olarak kullanmasınlar. Doğaya ve çevreye zarar vermeyelim. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemize yapılan hizmetlerden memnunuz. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız sulama kanalını çöplük olarak kullanmasınlar”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ise şunları söyledi: “Manisa’da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak dere temizlik çalışmaları dışında sulama kanallarında da temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Karşılaştığımız manzaralar hiç iç açıcı değil. Dere yatakları ve kanallar bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılıyor. Bu durum hem çevre hem de insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yatakları ve kanalları çöplük olarak kullanmayalım. Temizlik çalışmaları esnasında yüzlerce kamyon zararlı madde çıkartıyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz”