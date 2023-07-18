Afyonkarahisar’da tırın barakaya çarpıp devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Belediye inşaatında çalışan işçi 3 metreden aşağı düşerek ağır yaralandı Belediye inşaatında çalışan işçi 3 metreden aşağı düşerek ağır yaralandı

Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y.Y, (38) yönetiminde ki 34 GIT 990 plakalı tır, Ş.K’ya ait barakaya çarparak şarampole devrildi. Kazada, şoför . B.Y.Y, (38) ile araçta bulunan N.E, (51) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ardından ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.