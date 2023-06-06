Erzincan’da bulunan 4 barajdaki su doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan’daki 4 barajda yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını kaydetti. Son yılların en kurak sonbaharını yaşayan Doğu’da mart ayıyla birlikte düşen yağışlar sulama ve enerji üretiminde kullanılan barajları doldurdu. Erzincan’da araziyi sulayan barajlarda, istenilen doluluk oranı oluştu. DSİ 8’inci Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, barajlardaki doluluk oranının işletme programına uygun olduğunu bildirdi. Erzincan’daki 4 barajın doluluk oranının yüzde yüz seviyesine ulaştığının bilgisini veren Yavuz, “Şu anda bölgemizdeki barajlarımızda bir kuraklık tehlikesi yok. 2023 yılı sonuna kadar herhangi bir sorun beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağışlar sebebiyle bölgedeki dere yataklarında temizlik yaptıklarını belirten Yavuz, "Sezondan önce dere yataklarında çok ciddi temizlik çalışmaları yaptık. Son 20 yılda işletmeye aldığımız taşkın tesislerinin ne kadar fayda sağladığı bu dönemde ortaya çıktı. Son bir hafta içerisinde ülke genelinde ciddi taşkın tehlikeleri yaşandı. Bizim bölgemizde çok kısmi şeyler oldu. Bazı yerlerde setlerden aşan sular yüzünden küçük çaplı arazilerde su baskınları oldu. Bunlara da ivedilikle müdahale ettik. Çok şükür ciddi bir mal kaybı olmadı." dedi.