Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklık nedeniyle Sivas’ta suya ihtiyaç duyan bitkilerinin ekimine kısıtlama getirildiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklık nedeniyle Sivas’ta suya ihtiyaç duyan bitkilerinin ekimine kısıtlama getirildiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık etkisini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Yağışların azalması ve iklim değişiklikleri çiftçileri de menfi yönde etkiliyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte yağmayan kar, çiftçiyi kara kara düşündürürken yetkililer konuyla ilgili önlemler almak zorunda kaldı. Barajlardaki su seviyelerinin düşmesinden dolayı Sivas’ta 2023 yılında, üretiminde bol suya ihtiyaç duyan şeker pancarı, yem bitkileri ve patates gibi ürünlerin ekimine kısıtlama getirildi.

Barajlardaki ortalama su seviyesinin yüzde 18’e düştüğünü belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Şu anda barajların doluluk oranı da yüzde 18 seviyelerine düşmüş durumda. Bizim aldığımız kararlarda da önümüzdeki bahar aylarında çiftçilerimize bazı yem bitkileri, şeker pancarı ve patates sulardan dolayı ektirilmeyecek. Her durumda karamsar olmamak lazım ama bizim bu olumsuzluklara karşı tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bilim Kurulunun, Tarım Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı nezdinde tüm paydaşların bir araya gelerek çiftçimizin buna hazırlanması gerekiyor. Dikkat ederseniz her sene kuraklık katlana katlanarak artıyor, kar yağışı azalıyor ”dedi.

“Hala bahar havası yaşıyoruz”

Çetindağ, Ocak ayında bahar havası yaşandığını söyleyerek, “2023’ e girdiğimiz bu aylarda hiç kar yağışı olmadı, hala bahar havası yaşıyoruz. Bu durum hayra alamet değil ama cenabı Allah’tan ümidimizi kesmeyeceğiz. Bizim çiftçimizi, torunlarımızı kuraklığa göre hazırlamamız lazım. Bunu yapmakta Tarım Bakanlığımıza düşüyor. Tarım Bakanlığımız tüm bilim adamlarını bir araya getirip, çiftçimize eğitim ve alt yapısının nasıl kurulacağı hakkında bilgiler vermeli, kuraklığa dayanıklı bitkileri yetiştirmeye yönelik eğitimler vermelidir” diye konuştu.

Üretimde kısıtlamaya gidiliyor

Çetindağ, su sıkıntısı çeken barajların çevrelerinde, suya ihtiyaç duyan bitkilerin ekimlerine kısıtlama getirileceğini açıklayarak, “Biz şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Bazı barajlarımızda hiç su bulunmuyor. Şu anda şeker pancarı, yem bitkileri ve patates gibi suya çok ihtiyaç duyan bitkilerin şuan için ekilmemesi için karar alındı. Ama baharda yağmur yağıp barajlar dolarsa bu bitkiler ekilebilecek. Ama şu anda şeker pancarı, yem bitkileri ve patates ekimi olmayacak. Bu konu ile ilgili çiftçilerimizi tedbir alınması konusunda bilgilendirdik çünkü ister istemez kısıtlanmaya gidilecek. Bu durum Sivas’ın tamamı için değil belli bölgeleri için geçerli o bölgelerde kısıtlama olacak. Bazı bölgelerimizde barajlarımızda sularımız var. Bu barajların olduğu yerlerde ekimlerimiz devam edecek. Ama bazı barajlarımızda hiç su bulunmuyor. Bu konu ile ilgili çiftçilerimizi bir ay önce barajların doluluk oranı ile ilgili uyardık. Alternatif olarak arpa gibi ürünlere yönlendiriyoruz. Bahar ayında yağmur yağar barajlar dolarsa bu kısıtlamalar kaldırılacak” ifadelerini kullandı.