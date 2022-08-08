Tokat’ın Erbaa ilçesinde barajın kapaklarının açılması nedeniyle Kelkit Çayı’nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde barajın kapaklarının açılması nedeniyle Kelkit Çayı’nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Tepekışla köyünde 7 kişi Kelkit Çayı üzerinde bulunan adacığa çıktı. Tepekışla Barajı’nın kapaklarının açılmasının ardından bir anda su seviyesi yükseldi. Adacıkta mahsur kalanların imdadına ihbar üzerine olay bölgesine yakın yerde trafik devriye görevi yapan jandarma trafik timi yetişti. Baraj yönetimi ile görüşülerek kapakların tekrar kapanması sağlandı. Su seviyesinin eski durumuna gelmesinin 2 saat süreceği bilgisi üzerine Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, 112 ekipleri, Erbaa Belediyesi ile koordineli şekilde adacıkta mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Erbaa Belediyesine ait bot ile 7 kişi mahsur kaldıkları adacıktan alındı.