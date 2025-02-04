Kırklareli’nde son günlerde düşüşe geçen Kayalı Barajı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, "Bu baraj Edirne’ye su vermek için yapılan bir baraj değil, bu baraj benim çiftçim için yapılmış bir baraj. Edirne Belediyesi 1 kuruş vermiyor. Edirne Belediyesi milyon milyon su kullanıyor bir tek delikli kuruş vermiyor" dedi.

Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Paşayeri köyünde üreticilerle bir araya gelerek, baraj konusunu anlatı. Kayalı Barajının seviyesinin kritik noktalara geldiğini ifade eden Sarıçam, Edirne Belediyesi’nin yıllardır Kayalı Barajı’ndan gelen suyun ücretsiz kullandığını, barajın bakımına ve işletme maliyetlerine de katkı sağlamadığını ifade etti.

Barajın Edirne’nin şu ihtiyacını karşılamak için yapılmadığını anlatan Sarıçam, "Duyarsızlık olunca biz de ister istemez sesimizi çıkartmak zorunda kaldık. Suyumuz olsun Edirne de, Trakya da kullansın, Kırklareli de kullansın. Ama şu anki yapıda hem biz mağdur oluyoruz hem Edirne mağdur oluyor. Bir avuç suyu hangimiz içeceğiz. Bu baraj Edirne’ye su vermek için yapılan bir baraj değil, bu baraj benim çiftçim için yapılmış bir baraj. Edirne Belediyesi 1 kuruş vermiyor. Edirne Belediyesi milyon milyon su kullanıyor bir tek delikli kuruş vermiyor" dedi.

Edirne Belediyesi’nin Kırklareli çiftçisini mağdur ettiğini söyleyen Sarıçam, "Yıllardır para topluyorsun Edirne halkından. Bu para nerede? Yok. Burada mağdur olan iki kesim var, Kırklareli çiftçisi ve Edirne halkı. Bu baraj, Edirne’nin bedava su deposu değil, eğer bugün önlem alınmazsa yaz aylarında çok daha büyük bir susuzluk kriziyle karşılaşacağız" diye konuştu.

Sarıçam, devamında Edirne Belediyesi’nin kullandığı suyun ücretini Kayalıköy Sulama Kooperatifince karşılandığını aktardı.