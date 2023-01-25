Malatya’da Karakaya Baraj Gölü’ne düşen yolcu otobüsünde su altı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmazken, yaralı olarak kurtulan 3 vatandaşın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya’da Karakaya Baraj Gölü’ne düşen yolcu otobüsünde su altı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmazken, yaralı olarak kurtulan 3 vatandaşın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya merkezden Battalgazi ilçesindeki Atabey İskele Hattı’na çalışan Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karakaya Baraj Gölü’ne düştü. Otobüsten çıkarılan yolcular hastaneye kaldırılırken, içeride başka birilerinin olup olmadığını öğrenmek için su altı dalgıçları uzun süre otobüs içi ve çevresinde dalış yaparak arama yaptı. Aramalar sonunda herhangi bir kişiye rastlanılmazken Malatya Valisi Hulusi Şahin ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da kaza yerine giderek bilgi aldı. Otobüsün baraja düştüğü sırada kıyıda bulunan belediyeye ait feribota çarparak çok daha büyük bir felaketin önlediğini belirten Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sevindiğimiz tek şey suyun altında canlı olmaması. Menfur bir kaza olmuş, geçmiş olsun diyoruz. Tek sevindiğimiz can zayiatı olmaması. Büyükşehir Belediyemize ait İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı dalgıçlarımız da suyun altın gerekli incelemeleri de yaptılar. Otobüsün içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olmadığını bizlere ifade ettiler. Aracımızı suyun içerisinden çıkarmak için çalışmalar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan personellerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca otobüs içerisinde bulunan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasında bulundu.

Öte yandan otobüs içerisinde bulunan yolculardan soğuktan etkilenen 3 yolcunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.