DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Bahçelik Barajı Onarımı için ihale yapılacak.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Bahçelik Barajı Onarımı için ihale yapılacak.

Devlet su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafından; Pınarbaşı ilçesinde bulunan barajın dipsavak cebri boru boyanması, hidrolik yağ, nem alıcı tüpler, sızdırmazlık contası ve branşman yağısı üzerindeki vantuzun değişimi ile damlamalara karşı tavana polikarbon yapılması işi için ihale düzenlenecek.

DSİ 121. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak olan ihale 1 Kasım saat 14.00’te başlayacak.