Artvin’de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesinin 67 metreyi bulduğu barajda depolanan su miktarı 58 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Su tutma işleminde 2 ay geride kalırken, baraj sularının Yusufeli’ne ulaşmasına son bin metre kaldı.

Artvin’de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesinin 67 metreyi bulduğu barajda depolanan su miktarı 58 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Su tutma işleminde 2 ay geride kalırken, baraj sularının Yusufeli’ne ulaşmasına son bin metre kaldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı; 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 2 ay içinde 67 metreyi buldu. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Baraj suları Evren Mahallesi ve sanayi bölgesine yaklaşırken, bin metre sonra Yusufeli ilçesine ulaşmış olacak.

Testler başarıyla tamamlandı

Yusufeli Barajı’nda, geçtiğimiz hafta su seviyesi 63 metreye ulaşarak dip savakların seviyesine geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan barajda biriken su miktarı ise 49 milyon metreküpe ulaştı. Suyun bu seviyeye ulaşmasıyla baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek 4 dip savak açılıp kapatılarak sorunsuz şekilde test edildi.

Yusufeli Barajı’nda enerji üretiminin yıl ortasında başlaması planlanıyor

275 metre yüksekliği ile dünyada 5’inci sırada olan baraj, enerji üretimine hazırlanıyor. 22 Kasım’da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı’nda suyun yüksekliği 67 metreye ulaştı. 2 milyar 130 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak. Mayıs sonu ya da haziranın ilk haftasında bu sürecin tamamlanmış olması ve enerji üretimine başlanması planlanıyor.

Hüzünlü bekleyiş devam ediyor

Baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde hüzünlü bekleyiş devam ediyor. 70 yıllık hatıralarını sular altında bırakıp yeni hayatlarına "merhaba" diyen bölge halkı, hatıralarını sular altında bırakırken izlemeye gidiyor.

Suyun geldiği bölgeye giden vatandaşlar, fotoğraf çekip o günleri son kez yad ediyor. Kimi torununu alıp gelirken, kimi de fotoğraf makinesiyle son kez çekimlerini yapıyor. Fotoğraf makinesiyle sular altında kalmadan önce çekimlerini yapan bölge halkından Rahmi Arslanoğlu , "İlkokul, ortaokul, lise yıllarımız burada geçti. Bu anları arşivlemek amacıyla tekrar buraya geldik. Yıllar boyunca gezdiğimiz yerler o günleri gelip yad etmiş olduk" dedi.

Dekorasyon işiyle uğraşan Abdullah Şahin, "Birçok yerde emeğimiz var" diyerek şunları söyledi:

Son son torunumla birlikte fotoğraf çekinmek için geldik. Emeklerimiz sular altında kalıyor. Çok emeğimiz var Yusufeli’nde, birçok yerinde çalışmıştım. Okula gidip gelirken bu yolları kullandım, şimdi sular altında kaldığını görmem farklı bir duygu veriyor."

Elektrik Mühendisi Kürşat Akyürek ise, "Yıllarca Yusufeli’nde yaşadım, çocukluğum burada geçti. Şu an il dışında yaşıyorum işim gereği ama vakit buldukça memleketimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün yine geldik, su altında kalmadan önce ne oldu ne bitti diye bakalım dedik. Duygularımız çok farklı, birikmiş anılarımız var. Böyle olunca insan duygulanıyor, yapacak bir şey yok, böyle olması gerekiyormuş. Bir kazanç elde etmek gerekiyorsa bir yerden taviz vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

150 yıllık tarihine sahip Yusufeli ilçesinin 6 kez yerleşim yeri değiştirilirken, 7. kez taşınmada sona gelindi. Son olarak 1952 yılında mevcut ilçeye taşınan bölge halkı, 70 yıldır bu bölgede hayatlarını sürdürmüştü.