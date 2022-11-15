Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Baraj Mahallesindeki 3 bin 543 metrekare alan üzerinde yeni park yapımına başladı.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Baraj Mahallesindeki 3 bin 543 metrekare alan üzerinde yeni park yapımına başladı.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Baraj Mahallesindeki 5817 sokakta bulunan 3 bin 543 metrekare alan üzerinde yeni park yapımına başladı. Çalışmalarda, toprak etrafı bordür taşlarıyla çevrilen park alanının toprak tesviyesi tamamlandıktan sonra yeşillendirme ve mobilyalarının yerleştirilmesi çalışmalarına geçilecek. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına devam edilen parkta mahalle sakinlerinin dinlenme, spor ve yeşil alan ile çocukların oyun alanı ihtiyaçlarını karşılayacak. Kepez’e yeni sosyal alanlar ve parklar kazandırmak için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafına hizmet götürmeye devam edecek.