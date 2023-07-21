Siirt Kezer Çayı’na giren vatandaş baraj kapakları açılınca suya kapılarak suyun ortasında oluşan adacığa ulaştı. AFAD ekipleri halat yardımıyla vatandaşı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Siirt’te serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla Kezer Çayı’na giden M.T. (14) baraj kapaklarının açılmasıyla suyla sürüklenerek suyun ortasında oluşan adacığa ulaştı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine Siirt AFAD ekipleri ve jandarma alarm durumuna geçerek bölgeye ulaştı. Zodyak bot ile şahsın imdadına yetişen AFAD halat yardımıyla mahsur kalan genci mahsur kaldığı yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.