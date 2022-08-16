Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde dengesini kaybederek baraj gölüne düşen 16 yaşındaki genç kayboldu.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde dengesini kaybederek baraj gölüne düşen 16 yaşındaki genç kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine Bağlı Ortabağ köyünde ikamet eden 16 yaşındaki Enver Baykır, iddialara göre Musa Tepe Barajı mevkiinde dolaşırken dengesini kaybederek baraj suyuna düştü. Kısa sürede gözden kaybolan Baykır’ı bulmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama Kurtarma ekipleri baraj suyunda kaybolan çocuğu arama çalışmalarına devam ederken gözü yaşlı Baykır ailesi de çocuklarının bir an önce bulunması için kıyı kenarında bekliyor.