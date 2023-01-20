Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda yüzde 15’lere düşen su seviyesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda yüzde 15’lere düşen su seviyesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Başkan Vekili Tutuk, su seviyesi kritik eşiklere gelen Gökçe Barajı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. 36 milyon metreküplük barajda 3 milyon 500 bin metreküp suyun kaldığını anlatan Tutuk, “Barajımızın yüzde 85’i tükendi. Barajda doluluk oranı yüzde 15. Barajımıza Selimandıra ve Kurtköy gelen 2-3 dereden su takviyesi yapıyoruz. Hiç yağmur yağmasa dahi şu andaki suyumuz ilimizin ihtiyacına 2 ay yeter. 2 ay yeter deyip tasarrufu elden bırakmayacağız. 12 ay yapmamız gereken tasarrufu bu aylarda yağışın olmaması biraz daha artırmak zorundayız. Toplum bilincini oluşturmak zorundayız” dedi.

Barajın Yalova’ya günlük 80 bin metreküp su sağladığını anlatan Tutuk, “Ocak ayının sonlarına geliyoruz. Şubat ayı sonunda hala kar ve yağmur yağmazsa çok ciddi tasarruf tedbirlerini Yalova Belediyesi olarak olacağız. Şubatın sonuna kadar hala Yalova’da kar ve yağmur yağmazsa mart ayında su kesintilerine başlayabiliriz” ifadesini kullandı.

“Barajın yüzde 20’lik kısmını toprağın altına veriyoruz”

Yalova tarihinin en büyük altyapı yatırımı durumundaki ana ishale hattı yenileme çalışmalarına da değinen Tutuk, bu projenin öneminin bu günlerde daha da anlaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Şehit Ömer Faydalı Caddesinden başlayan ana ishale hattı Altınova ilçesine kadar giden bizim içme suyu ana hattımız. Bu hat depremde 26 yerden patlamış. Zaten 45-50 yıllık olan hat bu patlaklar nedeni ile suyun yüzde 20’lik kısmını kaybediyor. 36 milyon metre küp su tutan barajın yüzde 20’lik kısmını toprağın altına veriyoruz. Yaptığımız işin önemi de buradan çıkıyor. Şu anda 26 milyon euroluk, Türk parasıyla 500-520 milyon liralık yatırım ile şehrimizin içinden geçen hattı şehir dışına alıyor, aynı zamanda da yüzde 20’lik bu kaybın önüne geçmiş oluyoruz. Şehrin içinden geçen hattan toprağın altına giden su şehrin tabanında sıvılaşmaya da neden oluyor. Deprem bölgesi olan Yalova’da bunu kimse söylemese de çok önemli bir iş yapıyoruz” ifadesini kullandı.

“İşin ciddiyetinin farkındayız”

Tutuk, gözle görülmeyen bir yatırımı kolay kolay bir belediye başkanının yapmaya cesaret edemeyeceğine değindi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın geçmişteki, ‘Ben de seçime bir sene kala çamura bulayacak kadar enayi değilim” sözlerine atıfta bulunan Tutuk, şöyle konuştu:

“Hiçbir belediye başkanı 500 milyon TL’yi toprağın altına gömerek üstünü örtmek istemez. Biz Yalova’da seçim zamanında, ‘Yalovalıları seçim zamanı çamura bulayacak kadar enayi değilim’ diyen başkanları da gördü ama biz işin ciddiyetinin farkındayız. Halkımızın su ihtiyacının birinci öncelik olduğunu biliyoruz. Bu yatırımı da yapmak zorundaydık. Bu sorumluluktan kaçmayarak elimizi taşın altına koyduk. Şu an ana ishale hattının 5 kilometrelik kısmı da döşendi. Hızlı bir şekilde gidiyor.”

“2. Barajı Yalova’ya kazandıracağız”

Yalova’ya yeni bir baraj da ha kazandırılacağını da sözlerine ekleyen Tutuk, “Selimandıra deresinin çıkışından sonraki 2. Etapta 2. Bir baraj daha yapılacak. Bu baraj da 25 milyon metre küp su tutacak. 5 yıllık yatırım planına alındı. AK Parti İl Başkanımızın da Tarım ve Orman Bakanımızla görüşmesinde barajın 5 yıl içerisinde bitirileceğini söylediler. Etüt çalışmaları zaten yapılıyor. Bu barajı da muhakkak Yalova’ya kazandıracağız” diye konuştu.