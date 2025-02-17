Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nin kapanışında konuşan Büyükşehir Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, bilimi üreten tarafta olmamız gerektiğini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi”nin kapanış programında konuşan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, “Bilimin peşinde koşan değil bilimi üreten olmalıyız” dedi.

ALANINDA UZMAN İSİMLERİN KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde ‘Geleceğe Yön Veren Gençlik’ mottosu ile düzenlenen ‘Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri (TÜBİTEM) 2025 Zirvesi’ bilim ve teknoloji dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde iki gün süren TÜBİTEM 2025 Zirvesi’nde bilim merkezleri, müzeler, özel sektör ve kamu temsilcileri, bilim merkezi ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler, öğretmenler ve bilim merkezleri alanında çalışan firmalar bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundu. Eşsiz bir platform sunan zirve, geleceğin teknolojilerine ışık tutan atölye çalışmaları, alanında uzman isimlerin katıldığı paneller, bilim şovları ve interaktif deneyimlerle geleceğe ilham veren bir buluşma noktası oldu.

AKADEMİSYENLERLE PANELLER

Sanayi ve teknoloji alanındaki öncü rolüyle Türkiye’nin bilim ve teknoloji vizyonunu Kocaeli’de buluşturan Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman akademisyenlerin katıldığı birçok panele de ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun moderatörlüğünde ‘Bilim Merkezlerinde Ar-Ge Kültürü Geliştirme’, NASA’da görev yapmış astrofizikçi Dr. Umut Yıldız moderatörlüğünde ‘Milli Teknoloji Hamlesi Yolunda Bilim ve Toplum Çalışmaları’, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Erkan Dilaveroğlu moderatörlüğünde ‘Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Çağında Bilim Merkezleri’, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Çetinkaya moderatörlüğünde ‘Bilim Merkezlerinin En’leri Projeleri’, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan moderatörlüğünde ‘Geleceğin Eğitim Ortamları: Bilim Merkezlerinde Öğrenme Deneyimleri’ başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlarda bilim merkezlerinin geleceği, yapay zeka, dijitalleşme, eğitimde bilim merkezlerinin rolü gibi konular ele alındı.

MİNİ BİLİM FESTİVALİ, ATÖLYELER VE BİLİM ŞOVLARI

Bilim merkezleri alanında çalışan firmaların da stantlarıyla yer aldığı zirvede öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler için özel olarak düzenlenen atölyelerle katılımcılara interaktif deneyimler sunuldu. Mini Bilim Festivali kapsamında gerçekleştirilen doğa bilimleri, matematik, tasarım, deneyap teknoloji, robotik kodlama, uzay, havacılık, astronomi atölyeleri ve planetaryum (gezegen evi) gibi pek çok farklı deneyimle katılımcılar bilim ve teknolojiye dair dopdolu iki gün geçirdi. Ayrıca zeka oyunları, bilim şovları, çocuklar için müzikal ve deneysel çalışmalarla katılımcılar bilimin eğlenceli dünyasını keşfetti.

“BİLİMİN PEŞİNDE KOŞAN DEĞİL ÜRETEN OLMALIYIZ”

TÜBİTEM 2025 Zirvesi’nin kapanış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı “TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu zirve başlangıcından beri çok önemli ve her geçen gün yaygınlaşıyor. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetlerle şehrimizde farkındalık oluşturmak adına gayret içerisindeyiz. Bu noktada hareket eden tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi ki bizler sadece bilimin peşinden koşmayacağız, aynı zamanda bilimi üretmemiz gerekiyor. TÜBİTAK son dönemlerde yapılan çalışmalarla bilim üreten bir kuruluş haline geldi. Emeği geçen TÜBİTAK Başkanımıza ve tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce genel sekreterlik yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız da Kocaeli’nin dinamizm kazanmasına büyük katkılar sağladı. 21. Yüzyıl şehirciliğini ön planda tutarak şehrine sahip çıkan bir yerel yönetimi ön planda tutma gayreti içerisindeyiz. Bu konuşma yeni bir zirvenin başlangıç konuşması. Yeni zirvenin tarihini de önümüzdeki günlerde açıklayacağız” ifadelerini kullandı. Bilim merkezleri bünyesinde 10 yıl ve üzerinde çalışarak toplumla bilimi buluşturma gayreti içerisinde hizmet veren 9 isme plaketleri TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından takdim edildi.