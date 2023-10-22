Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği tarafından Cumhuriyetin 100. Yüzyılı anısına düzenlenen “Bar Şiiri”nin kaleme alan Saadettin Akatay’ı anma programı İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Öğretmen, tiyatrocu ve şair olan Saadettin Akatay’ı anma programına konuşmacı olarak Nurullah Özkılıç, Zekiye Çomaklı, Şahin Torun ve torunu Levent Akatay , şairin kardeşi Naci Akatay’ın kızı Dilek Akatay, şairin halasının kızı Ayhan Çatal’da katıldı. Konuşmacılar şairin sanatını, tiyatrocu kimliğini ailesini, bar şiirini dile getirdi. Konuşmaların bitiminde Nurullah Özkılıç’ın okuduğu “Bar" şiiri eşliğinde Erzurum Halk Oyunu ekibi “Baş Barı” sergilediler. Programda Halk Müziği sanatçısı Yavuz Değirmenci, “Bar” şiirinin yazılış hikâyesini anlatarak, şairin derlediği ve TRT repertuarında yer alan türkülerden oluşan mini bir konser verdi. ERKADIN Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı, “Okunurken milli duyguların tavan yaptığı “Bar” şiirinin şairi ne yazık ki, doğum yeri olan Aşkale’de bile unutulan bir değerimizdir. Günümüzde gençler sanal kahramanlar konusunda tez yazacak durumdalar. Fakat bu toprakların gerçek kahramanlarını onlara unutturduk. Dadaşlar bar oynamaya dizilirken, “Bar” şiirinin okunmasını, davulun-zurnanın hafiften yol vermesini bekler, ağır ağır kol kaldırır bara başlarlar. Ne yazık ki, bir tarih felsefemiz, kültür nasıl nesilden nesle aktarılır diye bir eğitimimiz olmadığı için yerel ve sosyal tarih yönünden oldukça zayıfız. Yerel tarih çok önemlidir. Çünkü şehir belleğinin ve kimliğinin oluşturulmasında bilgi birikimi ve vatandaşlık şuuru sağlar, şehircilik vizyonunun oluşmasında etkili olur. Cumhuriyetimizin 100. Yılı için düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte, bir nebze de olsa, Erzurum da sahnede Otello karakterini oynarken sinir buhranı geçirerek rahatsızlanan, genç yaşta, acıklı bir hayat hikâyesi sonunda hastanede yapılan yanlış bir iğne sonucunda vefat eden şairimizi rahmet ve minnetle anmış olduk. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Nur içinde yatsın.” dedi.