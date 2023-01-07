Adana’da barda bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 2 zanlı tutuklandı.

Adana’da barda bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 14 Aralık günü saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. Barda arkadaşlarıyla birlikte oturan Eyüp Yıldızoğlu (22), tek başına içki içen İsmail Ceylan’ı (39) masasına davet etti. Teklifi reddeden Ceylan, “Ben kimsenin masasına gitmem. Siz benim masama gelin” dedi. Bunun üzerine Yıldızoğlu’nun yanındaki Faruk Ş. (28), Ceylan’ı boynundan tutup, yere düşürdü. Yıldızoğlu ile yanındakiler, yerdeki Ceylan’ı darp etmeye başladı. Şüphelilerden Yıldızoğlu ile Murtaza Caner Şirin (20), Ceylan’ı tabancayla vurup, kaçtı.

Bardakilerin durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İsmail Ceylan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna 7 mermi isabet eden Ceylan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonlarda Eyüp Yıldızoğlu, Murtaza Caner Şirin, Eren Ş. (22) ile Osman S. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda cinayette kullanılan ruhsatsız 2 tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Yıldızoğlu ile Murtaza Caner Şirin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Eren Ş. ile Osman S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunmayan Faruk S.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.