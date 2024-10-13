Gazeteci - yazar Banu Avar, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı gazeteci-yazar Banu Avar’ı konuk etti. Selim Sırrı Paşa Salonu’nda okurlarıyla buluşan Avar, “ABD çöküş dönemine girdi. Dünya nüfusunun %85’i tek kutuplu bir düzene karşı çıkıyor” dedi.

BRICS’te (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) yer alan ülkelerin yeni dünya düzenine bakış açısını anlatarak konuşmasına başlayan Avar, BRICS’in 2006’da kurulduğunu aktardı. Avar, “BRICS’in en büyük icraatları Yeni Kalkınma Bankası kurmak oldu. ABD devirdi. 2023 BRICS Zirvesi’nde Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olmak istediklerini belirttiler. Diyorlar ki; ‘ABD Deniz Kuvvetleri batıyor.’ Tuhaf bir durum söz konusu. ABD bir düşüş sürecinde. 25 ülke BRICS üyeliği için bekliyor. BRICS’te yer alan ülkeler artık sadece 5 ile olmaz diyor. Tarihte ilk defa ‘Ortak değerler daha önemli. Çin ve Rusya yaptıkları açıklamalarda ‘Modern kolektif Batı bireysellikten yana. Biz bireyin haklarından yanayız. ABD’nin dayattığı haydutluğa karşı çıkılıyor. Kimin ne dediğini dikkatle takip edin” diye konuştu.

“GÖÇ, STRATEJİK SİLAHTIR”

Önümüzde yeni tip bir paylaşım savaşı olduğunu belirten Avar, Gazze, Lübnan ve Suriye’de yaşananlara dikkat çekti. Avar, “Bu paylaşım savaşı net olarak bizim önümüzde oynanıyor. Orta Doğu’da yaşananlar bunu açıkça ortaya koyuyor. Unutmayın, göç stratejik silahtır. Bir hengâmenin içinden geçiyoruz. Hepimiz o yüzden bıkkın ve zor durumdayız. Bu dünyanın geçtiği süreç bizi de çok etkiliyor. Ama 10 sene içinde oturacak ve Türkiye de dâhil olmak üzere başka bir dönem başlayacak. Suudi Arabistan ile Çin ilişki kuruyor. Bunu hiç düşünebilir miydiniz? En önemlisi ise Türkiye olarak Asya, Avrupa ve Afrika’yı bağlayan kanallar nelerdir? Türkiye ne yapmalı? Buna kafa yormalıyız” ifadelerini kullandı.

“Alternatif bir düzen geliyor” diyen Avar, konuşmasına şöyle devam etti: “Bütün dünya yeni bir sisteme geçiyor. Biz de bunun tanığıyız. 1. Dünya Savaşı’nda nasıl bir paylaşımdan geçtiğimizi unutmamamız gerekiyor. Hatırlayıp bugünü görmemiz lazım. Kendimizden başka kimseye güvenmemeliyiz”

“DERİN MİLLETE İNANIYORUM”

Her taraftan kuşatıldığımızı söyleyen Avar, Türk milletinin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Derin millete çok inandığını vurgulan Avar, “Bizim ruhumuz var. Mahallelerle, şehirlerle başlayıp o birlik beraberlik ruhunu hatırlamamız lazım. Herkes kendi bulunduğu yerde milli bir çalışma yapsın. Mühim olan vatan. Sağ, sol fark etmeden hep birlikte bu ülke için düşünce sistemleri kurmalıyız. Şimdi kutuplaşma değil bir araya gelme zamanı. Bunu Türkiye olarak becerebiliriz” dedi. Avar’a söyleşisinin sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin tanıtımı için hazırlamış olduğu Havadan Fotoğraflarla Kocaeli adlı kitap hediye edildi.