Zonguldak’ta bankanın tavanı çöktü, müşteri yaralandı

Zonguldak’ta faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası şubesinin tavanı çöktü. Müşteriler bir anda çöken tavanın etkisiyle büyük panik yaşarken çöken tavanın parçaları müşterinin başına isabet etti. Acılar içerisinde yere yığılan müşteri için 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı müşteriye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Talihsiz müşteri hastanede tedavi altına alındı.