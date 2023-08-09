Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Sektörümüzde bankalarla iş birliği çok önemli” dedi.

Adana’da Vakıf Katılım Bankası yöneticileri DAİMFED ile bir araya geldi. Toplantıda ekonomi gündemine dair konular ve sektörün talepleri ele alındı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bankaların inşaat sektörü için çok önemli bir yatırım ortağı olduğunu belirterek, “Depremin ekonomimiz üzerine olumsuz yansımaları sürüyor. Bu yönde sektörün maddi problemlerinin çözümü için bankacılık sektörü ile bir araya geldik. Toplantı sonunda diğer idarecilerin yaklaşımları umut verici olduğunu gördük” dedi.

Vakıf Katılım İç Anadolu Bölge Müdürü Ahmet Yüksel, “DAİMFED’e bağlı sektör temsilcisi üyelerine özel kamu ihalelerinde teminat mektubu almakta kolaylık sağlanması, inşaat grubu malzemeleri alışında 12 ay taksitli kredi alım avantajı sağlanması ve konut projelerinde de banka garantörlük kredisi kullanımı ile ilgili çalışma yapılacak. Bu konuda çalışma ve destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.