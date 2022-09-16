TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinin başvurularının başlamasıyla birlikte ev sahibi olmak isteyenler Malatya’da bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinin başvurularının başlamasıyla birlikte ev sahibi olmak isteyenler Malatya’da bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sosyal konut projesinden faydalanmak isteyen ancak e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayan vatandaşlar, evraklarını teslim etmek için sabahın erken saatlerinde banka şubelerinin önünde yoğunluk oluşturdu. Banka önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, kiracı olduklarını belirterek, konut projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.