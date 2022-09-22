Bolu’da bankadan emekli maaşını çeken 85 yaşındaki adamı takip ederek 5 bin lirasını gasp eden şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu’da bankadan emekli maaşını çeken 85 yaşındaki adamı takip ederek 5 bin lirasını gasp eden şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.C. (33) isimli şahıs, sabah saatlerinde bankadan emekli maaşını çeken 85 yaşındaki E.A.’yı takip etti. E.A.’nın elindeki paraları gören Z.C., yardım etmek bahanesiyle yaşlı adamın yanına gitti. E.A.’nın koluna girerek birlikte yürüyen Z.C., yaşlı adamın tüm itirazlarına rağmen yanından ayrılmadı. Z.C., insanlardan uzak bir bölgeye kadar götürdüğü yaşlı adamın cebindeki 5 bin lirayı gasp ederek olay yerinden kaçtı. Parası gasp edilen yaşlı adam durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından eşkali belirlenen Z.C., ekipler tarafından yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Z.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.