Olay, Bolvadin ilçesi Bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri banka önünde beklerken şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaparak üst araması gerçekleştirdi. Aramada kağıda sarılı halde 6 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından T.G., isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Afyonkarahisar’da banka önünde beklerken şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın üzerinden 6 gram esrar ele geçirildi.

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