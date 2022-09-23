Bingöl’deki bir bankanın çalışanları, kendi aralarında para toplayıp Engelliler Kültür Dayanışma Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Bingöl’deki bir bankanın çalışanları, kendi aralarında para toplayıp Engelliler Kültür Dayanışma Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Bingöl merkezde hizmet veren bir bankanın çalışanları, kendi aralarında para toplayıp örnek bir davranış sergiledi. Toplanan paralar ile tekerlekli sandalye alan çalışanlar, tekerlekli sandalyeleri Engelliler Kültür Dayanışma Derneğine bağışladı. Yapılan davranışın herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini belirten Bingöl Engelliler Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz, "Bu duyarlı davranışlarından dolayı şube çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Söz konusu desteğin diğer kamuda çalışanlara örnek teşkil etmesi umuyorum ve çok anlamlı buluyorum. Ve bu yardımların artması için herkesin destek olması bekliyorum. Çünkü, bu konuda çok ciddi ihtiyaçlar var. Hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahiplerine yardımcı olması için bizler de aracı olmaya devam ediyoruz” dedi.