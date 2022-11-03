Başakşehir’de bankaya para götüren aracı takip ederek gasp etmek isteyen 6 kişiyi polis engelledi. Çalıntı araçla gelen 6 kişiden 4’ü yakalandı, 2 de kişi kaçtı. Park halindeki 5 araca çarparak kaçmaya çalışan şahısları polis havaya ateş ederek engelledi. Şahısların kaçma ve yakalanma anları kameraya yansıdı.

Başakşehir’de bankaya para götüren aracı takip ederek gasp etmek isteyen 6 kişiyi polis engelledi. Çalıntı araçla gelen 6 kişiden 4’ü yakalandı, 2 de kişi kaçtı. Park halindeki 5 araca çarparak kaçmaya çalışan şahısları polis havaya ateş ederek engelledi. Şahısların kaçma ve yakalanma anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 6 şahıs bankaya para götüren aracı gasp amaçlı takip etti. Para transferi yapan aracın sürücüsü takibi fark edince polise haber verdi. İhbarı alan yunus polis ekipleri de, şahısları takip etmeye başladı. Polis şahısları dur ihtarında bulundu. Bunun üzerine şüpheliler, ‘dur’ ihtarına uymayınca polis, kaçan aracın tekerine ateş ederek durdurdu. İş yerinin otoparkına giren şahıslar, park halindeki 5 tane araca çarparak zarar verdi. Polis, 1 kişiyi aracın içinde diğerlerini ise koşarak kaçmaya çalışırken yakaladı, 2’si ise kaçarak uzaklaştı.

Yakalanan şüpheliler kelepçelenerek emniyete götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yaptı, incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanma çalışmaları sürüyor.

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Musa Özdoğan, “Biz içerdeydik, silah sesleriyle dışarı çıktık. Bir tane gasp arabası buradan kaçıyordu, polisler de peşindeydi. Arabayı vura vura geliyorlardı. 3 kişiydi burada, yanılmıyorsam ışıklarda 2-3 kişi kaçmıştı. Burada 4-5 araca çarptı. Biz gördük, polis yakaladı, arabanın içine koydu, götürdü” dedi.

Daha sonra konuşan Enes Ataman, “silah sesleri duyduğumuz gibi dışarı çıktık, polis aracı ve başka iki araç daha vardı. Polis havaya ateş etmişti, araçtan inen toplam 3 kişi kaçıyordu. Şoför aracın içinde yakalandı, diğer ikisi kaçmaya çalışırken polis havaya ateş etti ve yakaladı. Araç kaçarken 5-6 araca çarparak zarar vermişti” diye anlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.