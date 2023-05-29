Adalar Bulvarı, Bangladeşli bir sanatçının şarkısı için klip çekimi için Eskişehir’i tercih etmesiyle hareketli anlara sahne oldu.

Eskişehir’de öğle saatlerinde Adalar Bulvarı’ndaki kalabalık dikkat çekti. Çok geçmeden Porsuk Çayı kenarında oluşan insan yoğunluğunun klip çekimi olduğu anlaşıldı. Bangladeş’ten geldiği belirtilen ve ismi öğrenilemeyen sanatçı, yeni çıkacak olan bir şarkısı için Eskişehir’i tercih etti. Bulvar üzerine kurulan klip seti, saatlerce hareketli anlara sahne oldu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında çekimi tamamlayan ekip, görsel açıdan Eskişehir’in doğru adres olduğunu belirtti.