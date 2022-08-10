Pursaklar Yaşam Merkezi’nde eğitim alan Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin için hazırladığı kara kalem porte çalışmasını kendisine hediye etti.

Pursaklar Yaşam Merkezi’nde eğitim alan Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin için hazırladığı kara kalem porte çalışmasını kendisine hediye etti.

Pursaklar Yaşam Merkezi’nde aldığı resim dersleri ile becerilerini geliştirerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle kazanan Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür ziyaretinde bulundu. İlçede gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal çalışmalardan dolayı herkesin takdirini kazanan Başkan Çetin’e teşekkür eden genç ressam, hazırladığı kara kalem portre çalışmasını hediye etti.

"Kendisiyle gurur duyuyoruz"

Pursaklar’da kültürel ve sanatsal faaliyetlerin karşılığını her geçen gün almaya devam ettiklerini belirten Başkan Çetin, "Bangladeşli Jawad Ashfaq Navid Yaşam Merkezi’mizde resim derslerimize katılıp, yeteneğini geliştirerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle kazandı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Benim portremi kara kalem çalışmış, eline sağlık. Hediyesi için teşekkür ederim. Genç kardeşimizin aynı azim, aynı kararlılıkla hayatının ilerleyen zamanlarında daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum" dedi.