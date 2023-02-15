Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) mezunu Al Amin Emon, deprem afetinin vurduğu Türkiye’ye yardım etmek için kendi ülkesi Bangladeş’te yürütülen çalışmaları organize ediyor. Türk halkına selamlarını gönderen Emon, toplanan malzemelerin kısa süre içerisinde depremzedelere ulaştırılacağını vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) mezunu Al Amin Emon, deprem afetinin vurduğu Türkiye’ye yardım etmek için kendi ülkesi Bangladeş’te yürütülen çalışmaları organize ediyor. Türk halkına selamlarını gönderen Emon, toplanan malzemelerin kısa süre içerisinde depremzedelere ulaştırılacağını vurguladı.

BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2019 yılında mezun olan Al Amin Emon, 6 Şubat’ta Türkiye’de büyük bir deprem felaketi olduğu haberini alır almaz Bangladeş’te geniş çaplı bir yardım organizasyonunun başlatılmasına öncülük etti. TİKA’nın yürüttüğü faaliyetlerin bizzat içerisinde yer alan Emon, her aşamada canhıraş bir şekilde çalışıyor.

Felaket haberini alır almaz yardımlar başlatıldı

Öğrencilik zamanında Türkiye Burslusu olan ve aldığı destek ile okulunu başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkesine dönen Al Amin Emon, felaket haberinin kendisi başta olmak üzere tüm Bangladeşlileri yasa boğduğunu vurguladı. Kardeş ülke gibi gördükleri Türkiye’nin yaralarının sarılması için çok sayıda noktada yardım kampanyasının başlatıldığını açıklayan Emon, “Türk kardeşlerimiz için yüzlerce yardım kampanyası başlatıldı. Yetkililerden acil ihtiyaçlar konusunda bilgi aldık. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile de irtibat kurarak toplanan yardımların bir araya getirilmesi ve nakliye işlemlerinin derhal başlatılması için çalıştık. Bizler aynı zamanda din kardeşleriyiz. Türkiye için Cuma namazlarında dualar ettik. Hatimler okuduk. Bu felaketin bir an evvel atlatılacağına inanıyoruz. Enkaz altında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin binlerce gönüllü elçisinden biri

Al Amin Emon, ülkesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a bilgilendirme maili attı. Organizasyondan bu sayede haberdar olduğunu söyleyen Rektör Kılavuz da tüm Bangladeş halkına, yardımda bulunanlara ve bu yardımların Türkiye’ye ulaştırılması için canla başla çalışan herkese teşekkür etti. Aldığı mailin kendisini çok duygulandırdığını aktaran Kılavuz, “Türkiye’nin en yoğun misafir öğrenci nüfusuna sahibiz. Dünyanın 120’ye yakın ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Onlara asla yabancı öğrenci demedik. Ülkemize ayak bastıkları ilk andan itibaren kendilerini misafir olarak görüyor ve son güne kadar bu düstur ile hareket ediyoruz. Bizden gördükleri hoşgörü ve yakınlık, öğrencilerimizin de kendilerini adeta evlerinde hissetmelerine vesile oluyor. Mezun olup ülkelerine döndüklerinde ise artık Türkiye’nin birer gönüllü elçisi oluyorlar. Al Amin Emon gibi on binlerce elçiye sahibiz. Başımıza gelen felakette de bu gençlerin Türkiye’yi nasıl sahiplendiklerini çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Allah, hepsinden razı olsun. Kardeşliğimiz daim olsun” açıklamasında bulundu.