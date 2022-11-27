Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait BNS SANGRAM korveti, United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) görevi çerçevesinde, Mersin’e liman ziyaretinde bulundu. Ziyaret çerçevesinde gemi Komutanı Albay MD Amirul Islam, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik’i makamında ziyaret etti.

Bangladeş Gemi Komutanı Albay MD Amirul Islam, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik’i makamında ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Dünyanın 40 ülkesine 12 milyon ton tarım ürünü için limanlarımızdan 500’e yakın gemi ayrıldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Dünyanın 40 ülkesine 12 milyon ton tarım ürünü için limanlarımızdan 500’e yakın gemi ayrıldı"

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