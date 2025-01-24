Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hava kirliliğini azaltmak için toplu taşımanın 1 hafta ücretsiz olacağı açıklanırken, 352 okulda ise eğitime ara verildi.

Tayland, günlerdir devam eden ve tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliğiyle mücadele ediyor. İsviçre merkezli hava kalitesi izleme kurumu IQAir’e göre Tayland’ın başkenti Bangkok, hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler sıralamasında 7’inci oldu. Şehirdeki hava kalitesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen seviyeden 21 kat daha yüksek ölçüldü. Hava kalite indeksinin 159’a yükselmesiyle şehirde çeşitli önlemler alındı. Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Juangroongruangkit yaptığı açıklamada, hava kirliliğini azaltmak amacıyla Bangkok’taki toplu taşıma hizmetlerinin cumartesi gününden itibaren bir hafta boyunca ücretsiz olacağını belirtti.

Hava kirliliğinin tehlikeli seviyelerde olması nedeniyle Bangkok Metropolitan İdaresi’ne (BMA) bağlı 31 ilçede bulunan 352 okulda eğitime ara verildi. Halka maske takmaları ve açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiye edilirken, çalışanlara ve işletmelere evden çalışma çağrısı yapıldı.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.