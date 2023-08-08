Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Binbaşı Mahir Mavi’nin Batman Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü’ne atamasıyla boşalan Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı’na Adıyaman’dan Binbaşı Ahmet Tunç atandı.
15 yıl mesleki kıdemi bulunan Binbaşı Ahmet Tunç, Bandırma’daki görevine 3 Ağustos 2023 Perşembe günü itibariyle başladı. Adıyaman’da 4 yıl görev yaptıktan sonra Bandırma’ya atanan 1985 doğumlu yeni ilçe jandarma komutanı Tunç’un önceki yıllarda Bingöl, Siirt, Adıyaman ve İzmir illerinde görevde bulunduğu öğrenildi.