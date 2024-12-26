Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yapılması planlanan yeni devlet hastanesi projesinde önemli bir adım atıldı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından tahsis edilen 90 dekarlık alanın "Sağlık Tesis Alanı" olarak belirlenmesi için yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oy birliğiyle onaylandı.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan ve Abdullah Çolak’ın sunduğu önergeyle gerçekleşen bu onay, hastane yatırımı için ilk aşamanın başarıyla tamamlanmasını sağladı. Hastanenin projelendirme ve yapım sürecine geçilmesi için gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Bandırma Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanacak. Bu onayın ardından proje, yapım aşamasına geçmek üzere tamamlanacak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin gelişimini destekleyecek önemli bir adım daha atıldı. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 72 dekarlık alanın "Üniversite Alanı" olarak imar planı değişikliği de onaylandı. Bu düzenleme, üniversitenin büyümesine ve eğitim kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan yaptığı açıklamada, "Bu önemli yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Şehir Plancısı Harun Algül, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi Mimar Şerafettin Engüdar ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın katkıları bu süreçte belirleyici oldu" dedi.

Bandırma için hayata geçirilecek her projede dayanışma içinde çalışılacağı belirtilerek kamuoyuna teşekkür mesajı paylaşıldı.