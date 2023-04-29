Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve Şube Müdürü Burak Ata, beraberinde yerel basın mensuplarıyla Bandırma’da yapımı devam eden eğitim kurumlarını gezdi.

2022 yılında eğitim kurumlarının yapımı için 150 milyon liralık yatırım aldıklarını ifade eden Mutlu Aslan, “Bandırma’da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarihinde tek kalemde yapılan rekor yatırımdır” dedi.

Basın mensuplarıyla yaptığı program çerçevesinde ilk olarak Çınarlı Mahallesi’nde bulunan depreme dayanaksız olması nedeniyle güçlendirme çalışması yapılması için eğitim ve öğretim faaliyetleri kısa süreliğine Bandırma Bilim Sanat Merkezi binasında devam eden Atatürk Özel Eğitim ilk ve ortaokulunu binasında başladı. Akabinde okul hakkında bilgilendirmelerde bulunan Aslan Bandırma’da yapımı devam eden diğer okulları ziyaret ederek sahada bilgilendirmelerde bulundu.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan “Bandırma’mızda toplam yatırım tutarımız, yeni yapılan okullar ve güçlendirmesi yapılan okullar da dahil olmak üzere, toplam yatırım tutarı 150 milyon lirayı buldu. Bandırma Milli Eğitim tarihinde tek kalemde, tek seferde yapılmış olan en büyük yatırım tutarıdır. 2022 yılında planlanıp bütçemizden ayrılmış olan miktar 150 milyon lira, çok yüksek miktarda eğitim yatırımı aldık. Altyapı sorunumuzu da yatırımlarımızla yüzde 90 oranında çözüme ulaştırmış olduk. Bu süreç içerisinde yıkım kararı verilen, eski Şehit Mehmet Gönenç Anadolu Lisesi ve Ayyıldız Anadolu Lisesi’nin yerine 24 sınıf yeni bir okul yapacağız. Eski Şehit Mehmet Gönenç Anadolu Lisesi’nin olduğu alanda ihaleler devam ediyor, aynı zamanın aynı alana 12 sınıflı TOBB anaokulunu yapacağız. Bandırma Ortaokulu’nun bulunduğu alanda ki arsamızın büyüklüğü 13 bin 500 metrekaredir. Bu alanda hem orta okul ihtiyaçlarımızı hem de okul öncesi okul ihtiyacımızı gidermiş olacağız. 2005’ten bu yana yatırım tutarımız ise 550 milyon lira oda niye son verilerden 1 sınıfın yatırım tutarından hesapladığımız verilerle yatırımlarımız bu şekilde sonuçlanmıştır" dedi