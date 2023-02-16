Bandırmaspor’un sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez Başkanlık görevinden ayılmıştır" şeklinde paylaşım yapıldı. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla başkanlık görevine vekaleten başkan yardımcısı Gürel Soylu seçildi.

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