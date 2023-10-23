Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bodrum FK’ya, deplasmanda 2-1 mağlup olan Bandırmaspor’da Teknik Direktör Ersan Parlatan’la yollar ayrıldı.

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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bodrum FK’ya 2-1 yenildi. Bandırmaspor Kulübü Yönetim Kurulu, maçın ardından Teknik Direktör Ersan Parlatan ile yolların ayrılmasına karar verdi. Parlatan, Bodrum FK maçındaki oyun anlayışı, yaptığı değişikliler ve oyuna gerekli müdahaleleri zamanında yapmaması gerekçesiyle taraftarlar tarafından eleştirilmişti.