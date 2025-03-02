Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Ümraniyespor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, bu sezonun kendileri açısından farklı ilerlediğini belirterek, "12 haftalık iyi ilerlediğimiz bir dönemimiz oldu, daha sonra düşüşe geçtiğimiz bir süreç oldu. Galibiyet ve mağlubiyetlerle geçirdiğimiz haftalarda inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Hedefimize gitmek istiyorsak istikrarlı olmamız lazım. Son dönemde bunu yakalayamadık, bugün kazandık, inşallah istikrarı yakalayıp devam ettirmek istiyoruz. Bugün rakibimizin dizilişini biliyorduk ve ona göre çalışmıştık. Oyunun kontrolü ilk yarı boyunca bizdeydi. Rakibimize pek oynama fırsatı vermedik ve öne geçtik. Geçen haftaki olumsuz sonucu üzerimizden atma anlamında ilk gol önemliydi. İkinci yarı daha kontrollü oynadık ve golü bulduktan sonra maçı bitirmek için oynadık. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise "Beklemediğim bir mağlubiyet aldık, daha dirençli ve iyi bir oyun istiyorduk, öyle hazırlanmıştık. Bazen istediklerinizi sahada yapamıyorsunuz, çok kısa sürede önümüzdeki maça hazırlanmamız lazım" diye konuştu.