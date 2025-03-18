Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Bandırmaspor, gördüğü kart sayılarıyla dikkat çekiyor. Bordo-beyazlılar, geride kalan haftalarda 64 sarı kart ve 8 kırmızı kart ile ligde en fazla kart gören takımları arasında yer aldı.

Trendyol 1. Lig’in bitimine 8 hafta kala play-off ve Süper Lig yarışı açısından kritik bir döneme giren Bandırmaspor, kalan haftalarda disiplinli bir oyun sergileyerek avantajını korumak istiyor. Balıkesir temsilcisinin ligde gördüğü kar sayısı ise dikkat çekiyor. Bordo-beyazlılar 64 sarı, 8 kırmızı kart ile ligde en fazla kart gören takımlar arasında yer alıyor.

Şampiyonluk yarışı kızışıyor

Trendyol 1. Lig’de 30 hafta sonunda Bandırmaspor 50 puanla 4. sırada yer alırken, Erzurumspor 51 puanla 3. sırada, Fatih Karagümrük 53 puanla 2. sırada, Kocaelispor ise 59 puanla zirvede bulunuyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken Bandırmaspor’un hedefi, kalan maçlarını en az kayıpla tamamlayarak Süper Lig yarışında avantaj sağlamak.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Bandırmaspor, Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede alınacak puanlar, Bandırmaspor’un üst sıralardaki yerini sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.