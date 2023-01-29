Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Sergen Piçinciol ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stoper mevkii hattında görev yapan Sergen, Altay, Yeni Malatyaspor, Ayvalıkgücü Belediye, Bergama Belediye, Ç. Dardanel, Nazilli Belediye, Giresunspor takımlarında forma giydi.

Bandırmaspor, 27 yaşındaki stoper mevkii oyuncusu Sergen Piçinciol ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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