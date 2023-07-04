Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Amerika MLS ekibi Austin FC forması giyen Senegalli forvet Moussa Kalilou Djitte’yi 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, bonservisi Amerika MLS temsilcisi Austin FC’de bulunan Senegalli futbolcu Moussa Kalilou Djitte’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Djitte! Ligue 1, Ligue 2, Super League ve MLS liglerinde top koşturan Moussa Kalilou Djitte ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşma imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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23 yaşındaki santrfor, kariyerinde Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin takımlarında forma giyerken, çıktığı 133 maçta, 26 gol, 4 asistlik performans sergiledi.