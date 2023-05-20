Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’in son haftasında konuk edeceği Gençlerbirliği’ni mağlup ederek son 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig’in Bandırmaspor, evinde Gençlerbirliği karşılaşacak. 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Gökhan Barcın yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Yunus Dursun olacak. Beyçimento Bandırmaspor’un evinde oynayacağı son maçını da Gençlerbirliği ile yapacak. Müsabaka öncesi Bandırmaspor’un 54 puanla 10’uncu sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 36 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

2022-2023 Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Bandırmaspor, tesislerinde hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.