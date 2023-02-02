Bandırmaspor santrfor mevkiinde görev yapan 25 yaşındaki Ivan Saponjic ile satın alma opsiyonlu kiraladı. Ivan Saponjic Benfica B, Slovan Bratislava, FK Partizan Belgrade, SV Zulte Waregem, Cadiz FC, Athletico de Madrid takımlarında forma giyen oyuncu 206 maçta 41 gol, 15 asist yaptı.

Fatih Tekke: “Çok daha öncesinden skor olarak öne geçebilirdik”

Fatih Tekke: “Çok daha öncesinden skor olarak öne geçebilirdik”

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor 25 yaşındaki santrfor oyuncu Ivan Saponjic ile satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşma imzaladı.

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