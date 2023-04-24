Spor Toto 1. Lig’in 34. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK’ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamı açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 34. hafta maçında Bandırmaspor ile Erzurumspor karşılaşırken, konuk ekip sahadan 4-2 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama ligin son maçına kadar elimizden geleni yapıp hedeflenen noktaya ulaşmaya çalışacağız" dedi. Maça iyi başladıklarını ve basit hatalardan gol yediklerini söyleyen Şengül, "Rakibimizin yakaladığı pozisyonlara reaksiyon veremedik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama ligin son maçına kadar elimizden geleni yapıp hedeflenen noktaya ulaşmaya çalışacağız. Bu maç bizim için çok büyük bir kayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Düzeltip yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erzurumspor cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını dile getirdi. 2-0’dan geri dönüş yapmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kutlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, göreve geldiğimiz ilk günden bu ana kadar müthiş bir dayanışma içindeyiz. Oynadığımız maçlarda kaybettiklerimizde bile puan almayı hak ediyorduk. Bu maç bizim için çok özel bir maçtı. Geriye düştüğümüz maçı bu şekilde geri çevirmek çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde kalma adına önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz” dedi.