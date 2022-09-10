Spor Toto 1.Lig’in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto 1.Lig’in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Bandırmaspor kendi sahasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, “Ankara Keçiörengücü son 2 maçta kazanarak geldi. Mücadele gücü yüksek ve koşan bir takım ve kolay bir maç olmayacağını biliyordum. Maça başladığımızda iyi bir başlangıç yaptık. Daha panik yaşadık. Kolay pozisyonları rakibe verdik. Bu durum bizi oyun düzenimizi bozdu. İlk 45 dakika ilk yarı değişiklik yaptığımız oyuncuyu ısındıramadık. Çok kolay top kayıplarımız oldu. İkinci yarı golle başlayınca bize moral oldu. İyi oynayamadığımız maçı 2-2 yakalamak, en azından kendi sahamızda geriden gelme moral puanı oldu. Bir türlü oyunu istediğimiz pozisyona getiremedik. Hedefi olan bir takımsak, iyi oynamadığımız maçlarda puan almak bir nebze olsun mutlu etti” dedi.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın da Bandırmaspor maçına hazırlanırken rakiplerinin oynadığı üç oyunu da izlediklerini dile getirdi. Taşkın, “Deplasmanda 1 puan deselerdi? Tabiki iyi oldu derdik. Maçın seyri değişik bir hal aldı. Bandırmaspor’u çok iyi analiz etmiştik. Biz yan toplara bir türlü çözüm bulamadık. İlk yarı 2 tane gol bulduk. Maçın ikinci yarısında başlarken ilk golü bulan yine biz olabilirdik. Talihsiz yediğimiz gol bizlere panik yaptırdı. Bandırmaspor’da seyircilerinde desteğini aldı. Buna rağmen birçok girdiğimiz pozisyonlarda düzel değerlendirebilirdik ama takımızın iyi olduğunu söyleyebilirim. 1 puana seviniyoruz ama 2-0’dan maçı verdiğimize üzgünüz” dedi.