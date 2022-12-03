Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bandırmaspor’un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Oyuncularımı kutluyorum hem disiplinli oynadılar hem de pozisyon vermediler. Beklediğimiz yerleri kapatınca Altınordu’nun kontra ataklarını engellemiş olduk ve bulduğumuz yan topla da Atabey’in güzel golüyle de maçı kazandık" şeklinde konuştu.

Bakkal, daha fazla üretken olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle atağa çıkış pozisyonlarında biraz daha dikkatli olsak sonuç daha farklı olabilirdi. Mücadele ederek kazanma isteği gösteren oyuncularımı kutluyorum. Sonucu koruma anlamında biraz baskı yedik ama pozisyon vermedik. Oyunun bütün kontrolü bizdeydi. İnanın gittiği yeri bilen bir takım oluşmaya başladığı için mutluyum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bizim hedeflerimiz üst sıralar, bu maç bizim için bir eşik maçıydı. Şimdi daha rahat adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bizim her maçı kazanabilecek bir oyuncu grubumuz var. Sadece bir disiplin ve kazanma isteğini açığa çıkarmaları gerekiyor. Ben de bundan sonra bunu yapacaklarına inanıyorum. Galibiyet güzel, sevindirici" ifadelerini kullandı.

Ufuk Kahraman: "Daha çok üretken olmamız lazım"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da zor bir deplasman bilinciyle Bandırma’ya geldiklerini dile getirdi. Kahraman, maça ikinci bölge savunmasıyla başladıklarını anlatarak, "Maçta bir duran top iki de ofsayt olan pozisyondan başka pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Maçta, topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştık. İkinci yarı topa daha çok sahip olduk, rakibin hata yapmasını bekledik ama önde fazla üretken olamadık. Takımımın ikinci yarıdaki mücadelesinden memnunum, sonuçta buraya çok eksikle geldik. İkinci yarı oynadığımız oyun bize ilerisi için umut oldu ama daha çok üretmemiz lazım, bunda sıkıntı yaşadık" değerlendirmesini yaptı.