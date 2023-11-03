Balıkesir’in Bandırma Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Bandırmaspor kendi evinde oynayacağı Altayspor’la oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

Bandırmaspor, 5 Kasım 2023 Pazar günü kendi evinde oynayacağı Altayspor maçını A klasman Mardin bilge hakemi Yunus Dursun yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için Yunus Dursun görevlendirildi. Dursun’un yardımcı hakemliğini ise Erkan Akbulut ve Oğuz Kağan Çalışır üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Aydın belirlendi. Bandırmaspor, geçtiğimiz hafta oynadığı Eyüpspor maçında 1-0 üstünlük sağladı. TFF 1’inci Lig’in 11’inci haftasına girerken Bandırmaspor, 19 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Bu hafta Bandırmaspor kendi evinde, Altayspor ile karşı karşıya gelecek olan Bandırmaspor maç hazırlıklarına başladı.

Sezonun 11.haftasında Bandırmaspor maç öncesinde 19 puanla ligin 4’üncü sırasında, iken Altayspor ligin son sırasında 5 puanda. Bandırmaspor-Altayspor maçı 5 Kasım Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadında saat 13.00’da oynanacak.