Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta maçında Bandırmaspor, 5 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Altay takımına konuk olacak. Maç öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo beyaz ekip galibiyet için sahaya çıkacak.

5 Kasım Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Bandırmaspor’un teknik direktörü Mustafa Gürsel; "Futbolda bazı takımlar böyle dönemlere girebilir bizde lige iyi başladık ama bu süreçte 7 maçta 5 tane beraberlik aldık. Tabi ki bizde kazanmak istiyoruz bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz ama dediğim gibi Bandırmaspor iç saha olsun dış saha olsun her maça kazanmak için çıkıyor. Bu süreçteki oynadığımız maçlarda bir Malatyaspor maçı bizi mücadele oyun anlamında üzdü. İstenmeyen bir görüntü vardı. Onun dışındaki maçlarda kazanabilirdik. Beraberlik sayımız fazla oldu inşallah bundan sonraki süreçte beraberlikleri galibiyet tarafına düşürüp çıkışa geçmek istiyoruz. Biz iç saha dış saha fark etmiyor Bandırmaspor oynadığı her sahada her platformda kazanmak için sahaya çıkar. Onun için hazırlıklarımızı yapıyoruz yine artık beraberlikler serisini bitirip galibiyetler geçmek istiyoruz onun içinde gereken çalışmalarımızı bu hafta yaptık inşallah bu hafta galibiyetler için bir başlangıç olur." dedi.