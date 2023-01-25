Başarılı futbolcu, oynadığı 103 maçta 3 gol, 11 asist yaptı.

Bodrumspor yeniden çıkış için Adana maçında galibiyete odaklandı

Bodrumspor yeniden çıkış için Adana maçında galibiyete odaklandı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Aksel Aktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve hücum hattında görev yapan Aksel, FC Sochaux-Montbeliard, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Stade Reimbs B ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi.

Bandırmaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aksel Aktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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